Protection des femmes au travail : Guy Marius Sagna demande l’instauration d’une commission d’enquête parlementaire

Le député Guy Marius Sagna a demandé la création d’une commission d’enquête parlementaire pour la protection des femmes dans leur milieu professionnel. Le député a pris cette initiative après avoir reçu des témoignages accablants de femmes licenciées arbitrairement ou ayant subi des fausses couches en raison des conditions pénibles de leur emploi. Ainsi il a introduit la demande à l’Assemblée nationale pour freiner ces incidents notés dans plusieurs grandes entreprises telles que Station Total, UNO, la mutuelle de santé des agents de l’État et Air Sénégal, entre autres qui ont suscité une grande inquiétude.



Selon Guy, l’Assemblée nationale se doit d’intervenir pour mettre un terme à ces pratiques injustes et inhumaines, qui fragilisent particulièrement les femmes en état de grossesse, déjà vulnérables.

Le parlementaire a également adressé dix questions écrites au gouvernement sénégalais, portant sur plusieurs sujets d’intérêt national notamment : la réparation du pont de Diamel et des routes avoisinantes, la remise en état du château d’eau de Ngayene, dans le département de Nioro du Rip, ainsi que l’érosion côtière à Dionewar et Bargny. Ces régions, menacées par l’avancée de la mer, nécessitent des mesures urgentes de protection.



D’autres préoccupations touchent la longue coupure d’électricité à Koungheul survenue le 24 août 2024, ainsi que la situation des Sénégalais entrés de manière irrégulière au Maroc. Le député s’est également inquiété du refus de certains établissements privés d’enseignement supérieur de délivrer aux étudiants leurs bulletins, attestations et diplômes, un comportement inacceptable qui entrave l’avenir de nombreux jeunes.



Parmi les autres questions, figure l’enclavement de Waladekh, dans la commune de Ndiaffate, où les habitants peinent à accéder aux services de base. De plus, les arrestations récentes liées au dépôt d’une lettre à l’ambassade d’Ukraine suscitent de vives réactions, et le gouvernement est invité à apporter des éclaircissements.



Il a par ailleurs revenu sur le cas de la multinationale Nestlé, accusée d’ajouter 11 % de sucre dans les produits destinés aux bébés au Sénégal, sans raison apparente, alors que ces mêmes produits vendus en Suisse n’ont pas de sucre ajouté. Cette situation soulève des questions sur la santé des consommateurs sénégalais, et appelle une explication des autorités et de l’entreprise.