Sénégal : Abdou Mbow invite le Pastef à «arrêter l’entêtement» et «à suspendre l'examen» la révision de la Constitution

L’Assemblée nationale du Sénégal examine sous forte tension, ce lundi 29 juin, la proposition de loi portant modification de la Constitution. Dès l’entame de la séance plénière, le député du groupe Takku Wallu Sénégal (opposition), Abdou Mbow, a invité la majorité parlementaire du Pastef à «arrêter l’entêtement» et «à suspendre l'examen» la révision de la Constitution, au profit d’une large concertation.



«Nous invitons solennellement la majorité parlementaire qui est mécanique à suspendre l'examen de cette réforme constitutionnelle. Il faut arrêter votre entêtement», a dit Abdou Mbow. Selon lui, la suspension de la réforme permettra de «préserver l'esprit de la Constitution, l'équilibre des institutions, la souveraineté du peuple et cette tradition démocratique qui a toujours fait la fierté et la singularité du Sénégal».



Par ailleurs, le parlementaire a profité de l’occasion pour interpeller le Président Diomaye Faye afin qu’il «exerce pleinement les responsabilités que lui confèrent» la Constitution, l’appelant à «garantir l'unité nationale et de prévenir toute fracture durable» par l’ouverture de «concertations larges qui vont inclure toutes les composantes de la nation».





Pour rappel, la proposition de loi controversée (loi n°17/2026) portant révision d'une trentaine d'articles de la Constitution est une initiative portée par le groupe parlementaire Pastef (majorité) de Ousmane Sonko. Elle vise, entre autres, à réduire l’hyper-présidentialisme et à renforcer le pouvoir du Premier ministre.

