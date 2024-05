Publication des rapports de l'IGE : Birahim Seck presse Bassirou Diomaye

Plusieurs Rapports définitifs des Corps de contrôle sont rendus publics depuis l’avènement au pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L’Office nationale de lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC) ou la Cour des comptes ont répondu à l’ordonnance du chef de l’Etat, qui, a exhorté à la publication sans délai des Rapports desdites instances. Seule l’Inspection Générale d’Etat (IGE) manque à l’appel jusque-là.



Depuis lors, aucune action n’est engagée pour la publication de leur Rapport. Du moins, c’est l’avis de Birahim Seck. Le coordonnateur du Forum civil n’a pas manqué à sommer Diomaye et de lui rappeler ses prérogatives par rapport à l’IGE. « Monsieur le président de la République, les Rapports de l’Inspection Générale d’Etat ne devraient plus être sous le coude. Depuis votre adresse du 3 avril, nous n’avons senti aucune exécution de leur part », a posté le membre de la société civile sur X (anciennement twitter).