Puma a peur de dévoiler les maillots des "Lions" pour le Mondial

Après son retour au Sénégal, PUMA ne compte plus revivre ses erreurs du passée. En effet, la marque germanique n’a jusque-là pas dévoilé la tunique des Lions afin d’échapper à la piraterie du marché sénégalais dont elle est victime ces dernières années.



Soucieux de la forte demande des populations sénégalaises, « PUMA voudrait attendre que le Mondial approche pour dévoiler le maillot des Lions », a rappelé une source proche de la firme allemande.



« Le Sénégal est un pays de football, et nous comptons énormément sur lui pour reprendre les autres marchés en Afrique. », poursuit-il. « Nous ne voulons pas tomber dans les erreurs de piraterie comme ce furent les cas les années passées. », a-t-il résumé.



Interrogé sur les prochaines sorties des Lions, notamment au mois de mars prochain, notre source nous rappelle que les hommes de Cissé pourraient évoluer « avec un produit déjà disponible mais qui pourrait être différent de celui réservé pour la coupe du monde 2018 ».



A noter que l’entreprise allemande vient de signer son retour avec le pays de la Teranga, quatre (4) ans après la rupture du premier contrat avec la Fédération Sénégalaise de Football en 2014.



Sans équipementier, le Sénégal a évolué gratuitement, pendant deux années avec les couleurs de la marque officielle de Samuel Eto’o. En 2016, l’instance dirigeante du football sénégalais a trouvé l’accord avec la firme qatari Romai. Une signature qui n’a pas été honorée comme convenu de novembre 2016 à août 1017 dernier.



En compétition avec Adidas, Errea …, le partenaire de l’Uruguay et de la Suisse, tous qualifiés au Mondial récupère donc son ancienne équipe avec laquelle elle avait signé pour une première dans les années 2005.



Source : Wiwsport