Qualcomm Make in Africa 2025 : Dix startups sélectionnées dont Edulytics du Sénégal

Le Sénégal continue de se positionner comme un acteur incontournable de la scène technologique africaine. La start-up sénégalaise Edulytics figure parmi les 10 entreprises innovantes sélectionnées pour l’édition 2025 du prestigieux programme Qualcomm Make in Africa, initiative portée par le géant technologique américain Qualcomm, a appris PressAfrik.



Avec près de 435 candidatures issues de 19 pays africains, cette édition du programme a connu un engouement record. L’objectif est d’accompagner des start-ups deep-tech dans le développement de solutions innovantes s’appuyant sur des technologies de pointe telles que la 5G, l’Edge-AI, l’IoT ou encore la puissance de calcul embarquée.



Parmi les dix lauréats, Edulytics (Sénégal) se démarque avec une innovation à fort impact social : un système mobile de détection de la fibrose hépatique par ultrasons assisté par intelligence artificielle, lit-on sur le communiqué. Une solution prometteuse dans un pays où l’accès à un dépistage précoce des maladies hépatiques reste limité, notamment en zones rurales.



« La cohorte de cette année reflète le dynamisme croissant de l’innovation en Afrique », a déclaré Wassim Chourbaji, vice-président exécutif de Qualcomm MEA. « Grâce aux technologies cellulaires, IoT et Edge-AI de Qualcomm, ces jeunes entreprises sont prêtes à transformer l’agriculture, le développement durable, les transports et la santé. »



En plus d’un mentorat personnalisé, les start-ups bénéficient d’un accès à des plateformes matérielles gratuites, de conseils techniques, d’un accompagnement commercial, ainsi que d’un soutien à la protection de leur propriété intellectuelle. Elles deviennent également éligibles au Fonds d’Impact Social Wireless Reach™ de Qualcomm, destiné à amplifier leur portée sociale et commerciale.



Le programme met également à disposition la plateforme L2Pro Africa, un e-learning gratuit sur la propriété intellectuelle, en partenariat avec le cabinet Adams & Adams. À ce jour, plus de 135 jeunes innovateurs africains s’y sont inscrits, avec une couverture de 43 pays africains via les organisations OAPI et ARIPO.



Pour le Sénégal, cette sélection confirme une dynamique ascendante dans l’écosystème technologique. En 2023 déjà, le pays avait été cité parmi les plus actifs en matière de start-ups en Afrique francophone, et des initiatives comme le Dakar Innovation Hub ont renforcé cette tendance.



« L’innovation est le moteur de l’avenir de l’Afrique », a rappelé John Omo, secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications (UAT), partenaire du programme. « Nous appelons les gouvernements, universités et investisseurs à soutenir des initiatives comme Qualcomm Make in Africa. »



Edulytics porte l’espoir d’innovateurs sénégalais, déterminés à utiliser la technologie pour répondre aux enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux du continent.



L’entreprise Qualcomm forte de 40 ans de leadership technologique, propose un vaste portefeuille de solutions intégrant IA de pointe, puissance de calcul, faible consommation énergétique et connectivité inégalée. Ses plateformes Snapdragon® transforment l’expérience des consommateurs, et ses solutions Qualcomm Dragonwing™ permettent aux entreprises et industries de franchir de nouveaux seuils.