Tabaski 2025 : les volontaires du Service Civique National invités à se présenter pour percevoir leurs pécules

Le service Civique national (SCN) porte à la connaissance des Inspecteurs régionaux et directeurs de CDEPS que le Paiement des pécules des volontaires dudit service seront effectués directement au SCN les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 mai 2025, « conformément aux instructions reçues ».



A cet effet, les responsables sont priés de convoquer sous les volontaires sous leur autorité à se présenter « impérativement les 3, 4 ou 5 mai 2025 » pour percevoir leur allocation.



Par ailleurs, le service Civique National a précisé que « tout volontaire ne se présentant pas à ces dates recevra son pécule après la fête de la Tabaski ». Les concernés sont invités à apporter en venant leurs cartes d'identité nationale (CIN) plus une photocopie de la carte d’identité qui va être utilisé pour la décharge.



Ce changement de mode de paiement exceptionnel; indique la note parvenue à la rédaction de PressAfrik, vise à « garantir une gestion fluide et sans erreurs », tout en respectant les « délais de soumission des états justificatifs et en facilitant l'audit physique des volontaires ».