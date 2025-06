Mo Ibrahim Governance Weekend : Macky Sall plaide pour l’accès universel à l’électricité pour 600 millions d’Africains

L’ancien président Macky Sall a pris part ce mardi à la session « Mission300 » à Marrakech, en marge du Mo Ibrahim Governance Weekend. À cette occasion, il a souligné l’urgence de garantir un accès universel à l’électricité pour les 600 millions d’Africains qui en sont encore privés.



« J’ai participé ce matin à la session Mission300 à Marrakech, dans le cadre du Mo Ibrahim Governance Week-end. J’y ai rappelé l’urgence de l’accès universel à l’électricité pour 600 millions d’Africains et plaidé pour une transition énergétique juste et équitable, fondée sur l’utilisation de toutes les ressources disponibles de l’Afrique, y compris le gaz », a écrit Macky Sall, membre du Comité et Conseil de la Fondation Mo Ibrahim.