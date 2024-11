Qualifs CAN 2025 : le Sénégal pour terminer en beauté face au Burundi

Déjà qualifié et assuré de la première place dans le groupe L, le Sénégal affronte le Burundi ce mardi 19 novembre à 19h00 GMT, au stade de Diamniadio, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Les « Lions », qui restent sur une série de quatre victoires consécutives, visent une cinquième victoire pour clôturer leur campagne en beauté. « Les joueurs sont déterminés à gagner ce match et à finir l'année en beauté », a déclaré le sélectionneur par intérim, Pape Thiaw, en conférence de presse d’avant match tenue ce lundi.



Dans le même groupe, les Étalons du Burkina Faso ont terminé leur campagne ce lundi par une lourde défaite face au Malawi (3-0). Malgré ces revers, le Burkina Faso conserve la deuxième place avec 10 points, derrière le Sénégal, solide leader avec 13 points.