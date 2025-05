D1 Féminine - 18e Journée : Les Aigles écrasent tout sur leur passage, la bataille fait rage derrière

Les Aigles de Medina ont encore frappé fort. En laminant les Dorades de Mbour sur le score sans appel 5-0, les tenantes du titre ont pris une sérieuse option pour conserver leur couronne. Ce succès lors de la 18e journée leur permet de s'envoler en tête avec 43 points, soit 5 longueurs d'avance sur leur plus proche poursuivante, l'AS Bambey.



Les Aigles impitoyables, l'AS Bambey ne lâche pas



Face à une équipe de Mbour en grande difficulté, les Médinoises n'ont pas fait dans le détail. Portées par un collectif bien huilé, elles ont déroulé leur jeu et confirmé leur solidité aussi bien défensive qu'offensive.

L'AS Bambey, bien que distancée, ne rend pas les armes. Les Baol-Baol ont facilement disposé du Casa-Sports (3-0) pour rester en embuscade avec 38 points.



JOG solide sur le podium, DSC se redresse



Le Jappo Olympique de Guédiawaye (JOG) s'est offert le derby contre les Amazones de Grand-Yoff (2-1) et renforce sa position sur le podium avec,

30 points. Une performance clé dans une fin de saison où chaque match est décisif.



De son côté, Dakar Sacré Cœur a retrouvé le chemin de la victoire en battant Kumaré (2-0), une victoire qui les maintient dans le haut de tableau et relance leur dynamique après quelques résultats mitigés.



Tension dans la zone rouge



En bas de classement, la tension monte d'un cran. AFA Grand-Yoff a arraché un nul précieux à Kaolack FC (0-0), tandis que Sédhiou, battue à domicile, voit sa situation se compliquer. Les Dorades de Mbour, toujours bonnes dernières, n'ont plus le droit à l'erreur.



Repos stratégique pour USPA



L'union sportive des Parcelles Assainies (USPA), exemple cette semaine, aura l'occasion de revenir plus fraîche lors de la prochaine journée, avec un objectif clair : grappiller des points pour remonter au classement.





Résultats de la 18e journée



Kaolack FC 0-0 AFA



Kumaré FC 0-2 Dakar SC



Amazones Grand-Yoff 1-2 JOG



Aigles Médina 5-0 Dorades



AS Bambey 3-0 Casa-Sports



Exempt : USPA





Classement (top 3 après 18 journées)



1er Aigles de Médina 43 points



2e AS Bambey 38 points



3e JOG Guédiawaye 30 points