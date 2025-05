Groupe C sous tension : la RDC en alerte, le Sénégal défie le Ghana dans un duel de titans

Centrafrique - RD Congo (15h00 GMT)



Pour la première fois de leur histoire, les sélections U20 de la Centrafrique et de la RD Congo vont croiser le fer en phase finale d'une CAN. Accrochés d'entrée par le Ghana (1-1), les Congolais sont déjà sous pression. Face à eux, une équipe centrafricaine qui n'a rien à perdre et qui pourrait bien jouer les troubles fêtes. Sans complexe, les Fauves espèrent signer un exploit retentissant et bousculer la hiérarchie.



Ghana - Sénégal (18h00 GMT)



Place au choc ! Tenants du titre, les Lionceaux du Sénégal affrontent un adversaire qu'ils connaissent bien. Lors des deux dernières confrontations en CAN U20, ils ont su prendre le dessus sur les Black Satellites. Mais cette fois-ci , les Ghanéens frustrés par leur nul inaugural, seront revanchards.



Une victoire permettrait à l'une ou l'autre des nations de prendre une sérieuse option sur la qualification en quarts. Le spectacle promet d'être au rendez-vous.



Deux matchs, deux ambiances, mais un même enjeu : se rapprocher de la phase à élimination directe.