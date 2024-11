Qualifs CAN 2025 : le Togo éliminé, le Cameroun tenu en échec, la Côte d’ivoire se qualifie sans jouer

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) ont débuté ce mercredi avec trois matchs d'ouverture. Parmi les faits marquants, les Éperviers du Togo ont subi une désillusion et voient leur rêve de qualification s'envoler. Par ailleurs, le match nul entre le Tchad et la Sierra Leone profite à la Côte d'Ivoire, qui obtient sa qualification pour la CAN sans même jouer.



L’espoir de qualification s’est éteint pour les Éperviers du Togo après leur défaite contre le Liberia (1-0). Avec cette défaite, le Togo manquera une fois de plus la phase finale de la CAN, pour la quatrième édition consécutive. Le dernier match face à la Guinée Équatoriale, déjà qualifiée, ne changera rien pour les Éperviers.



Le Cameroun tenu en échec par la Namibie

Au stade Orlando de Johannesburg, la Namibie a réussi à arracher son premier point de ces éliminatoires face au Cameroun (0-0). Privés de plusieurs joueurs clés, les « Lions » Indomptables ont dominé sans réussir à faire trembler les filets. La Namibie a résisté tout au long du match et obtient son premier point dans cette campagne.



De son côté, le Cameroun reste en tête du groupe J avec 11 points et se prépare à affronter le Zimbabwe lors de la dernière journée, sans pression, ayant déjà validé sa qualification pour la CAN 2025.



Match nul entre le Tchad et la Sierra Leone

La Sierra Leone et le Tchad ont partagé les points, avec un match nul (1-1). Les visiteurs ont pris l’avantage à la 30e minute avant que le Tchad n’égalise sur penalty peu après.



Avec cinq points, la Sierra Leone peut encore espérer une qualification si la Zambie venait à trébucher face à la Côte d’Ivoire. Pour le Tchad, qui ne totalise que trois points, les espoirs de qualification sont désormais presque anéantis.



Le grand gagnant de la soirée, c'est bien la Côte d'Ivoire ! Les « Eléphants » se sont en effet qualifiés pour la CAN au Maroc sans jouer. La Côte d’Ivoire (1ere, 9 pts) ne peut en effet ni être rejoint par le 3e, la Sierra Leone (5 points et qui n'a plus qu'un match à jouer) ni le Tchad (dernier avec 3 points).



Les Ivoiriens auront tout de même à coeur d'assurer définitivement la première place de ce groupe G en s'imposant face à la Zambie (2e, 7 pts) ce vendredi à Ndola.





Avec Africatopsports