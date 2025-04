Lutte : zéro sanction financière pour les lutteurs lors des galas du 4 au 6 avril (CNG)

Les récentes mesures prises par le ministère des Sports et le Comité national de gestion (CNG) de la lutte commencent déjà à porter leurs fruits. À l'occasion des galas organisés les 4, 5 et 6 avril 2025 à l’Arène nationale, aucun lutteur n’a été frappé de sanction financière.



Une première saluée par les acteurs de la discipline. En effet, selon Lamine Sow, chargé de communication du CNG, tous les lutteurs ayant combattu lors de ces journées ont perçu l’intégralité de leurs reliquats.



«Pour la première fois, aucun lutteur n’a été financièrement sanctionné. Lors des journées tenues les 4, 5 et 6 avril 2025, les lutteurs qui étaient au front ont reçu l’intégralité de leurs reliquats au CNG», a informé Lamine Sow, le chargé de communication du CNG dans les colonnes du quotidien Le Soleil.



Pour rappel, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, dans un communiqué en date du jeudi 27 mars 2025, avait décidé de lever la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte, à compter du 1er avril 2025. Cette décision reposait sur des conditions édictées sous forme de cinq mesures fortes.



Parmi les plus grandes mesures prises, il a été retenu que le coup d’envoi du premier combat d’une journée de lutte devra être donné à 16 heures précises. Le grand combat devra être sifflé, au plus tard, à 18h30.