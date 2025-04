Coupe CAF : les affiches des quarts de finale retour

Ce mercredi 9 avril 2025, se disputent les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération Africaine (CAF), avec des rencontres décisives pour la qualification en demi-finale.



Stellenbosch FC v Zamalek : Un match indécis



Après leur match nul et vierge lors de la manche aller il y a une semaine, les Sud-Africains recevront les Égyptiens, dans un match indécis en vue de la qualification au carré d'as. À domicile, Stellenbosch voudra créer la surprise devant Zamalek qui est un habitué de cette compétition et sera difficile à bouger. Ces deux formations partent à chance égale pour décrocher l'un des quatre tickets qualificatifs au dernier carré.



CS Constantine vs USM Alger : Un duel algérien qui promet



L'une des rencontres qui sera très suivie est celle qui opposera CS Constantine a USM Alger, un duel 100% algérien. Après leur nul (1-1) à l'aller, ces deux équipes chercheront la gagne pour poursuivre l'aventure dans cette compétition. Ce match promet d'être passionnant entre deux formations qui se connaissent bien.



RS Berkane pour finir le travail face à ASEC Mimosas



La Renaissance Sportive de Berkane aura pour objectif de bien finir son travail après sa victoire 0-1 en déplacement contre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas. La formation des deux sénégalais en l'occurrence Mamadou Lamine Camara et Paul Valère Basséne voudra valider sa place en demi-finale pour poursuivre sa belle saison après son sacre en championnat pour la première fois de son histoire. Mais les Ivoiriens voudront créer la surprise car ils n'ont qu'un seul but de retard à combler même si ça ne sera pas facile surtout hors de chez eux.



Opération remontada pour Simba SC contre Al-Masry



Les Tanzaniens de Simba Sports Club auront une mission à accomplir à la maison, s'ils espèrent bien sûr à franchir cette étape des quarts. Battu à l'aller 2-0, en Égypte, Simba devra tout d'abord penser à rattraper son retard de deux buts avant de penser à une qualification chose qui n'est pas impossible mais ça sera tout de même difficile car en face Al-Masry ne viendra pas en victime expiatoire surtout avec son avantage considérable.





Le programme des 1/4 de finale retour





13H00 : Simba SC (Tanzanie) vs Al-Masry (Egypte) / Aller 0-2



16H00 : Zamalek (Egypte) vs Stellenbosch FC (Afrique du Sud) / Aller 0-0



19H00 : RS Berkane (Maroc) vs ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) / Aller 1-0



19H00 : USM Alger (Algérie) vs CS Constantine (Algérie) / Aller 1-1