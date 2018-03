Quand Ousmane Sonko applaudit le régime de Macky Sall : "Le PUDC est un excellent programme et..."

Souvent qualifié de nihiliste par ses détracteurs, Ousmane Sonko a démontré ce dimanche qu'il est également enclin à reconnaître la réussite et les réalisations des autres, même si ces derniers sont dans le camp "ennemi".



Interpellé par le journaliste Mamadou Ibra Kane sur le PUDC (Le Programme d'urgence de développement communautaire) et la réduction considérable des coupures d'électricité, le député, qui se distingue par ses sorties fracassantes et ses révélations sur le régime en place, a pour la première fois applaudit les politiques du Président Macky Sall. "Sur le PUDC, c'est un bon programme; PUDC PUMA. Et c'es ce qu'il faut. Dans l'idée, c'est un excellent programme", dit-il avant d'expliquer la pertinence d'une pareille politique :

"Vous savez aujourd'hui au Sénégal, toute l'économie est concentrée à Dakar. En termes d'entreprises, vous avez 95,3 % des entreprises concentrées entre Dakar et Thiès. Les 13 autres régions du Sénégal se partagent le reste. Il fat qu'on comprenne aujourd'hui que le Sénégal ne se limite pas à Diamniadio. Et c'est pourquoi c'est anachronique cette histoire de Diamniadio. Par contre le PUDC est un bon programme", a reconnu l'ex-inspecteur des impôts, radié de la fonction publique sur décision du Président Macky Sall.



Pour ce qui s'agit de la Senelec, Sonko avoue qu'il y a "une embellie dans la fourniture de l'électricité. C'est bon pour le Sénégal", avant d'espérer que ce progrès soit structurel.