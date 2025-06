Affaire du terrain du Palais de Justice de Pikine-Guédiawaye : Mame Boye Diao, Abdoulaye Sy et Cie placés sous bracelet électronique

Le dossier sur l’affaire de l’assiette fiscale du Palais de justice de Pikine-Guédiawaye, en banlieue dakaroise, continue de faire des vagues. Après l’inculpation et le placement sous bracelet électronique de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pour "corruption présumée" par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, de nouvelles personnalités ont été mises en cause.Selon Libération dans son édition du mardi 17 juin, Mame Boye Diao, ancien directeur des Domaines, a également été inculpé et placé sous bracelet électronique . La même mesure a été prise à l’encontre d’Abdoulaye Sy, ancien directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère de la Justice, ainsi que contre d’anciens responsables des bureaux des Domaines et du Cadastre de Guédiawaye.Par ailleurs, un mandat d’amener a été émis contre Mamadou Guèye, dernier directeur des Domaines sous Macky Sall, actuellement en hors du pays. La Direction de l’Investigation Criminelle (DIC) a été saisie pour assurer son interpellation.Rappelons que dans cette même affaire, l’entrepreneur Cheikh Guèye et Mohamed Anas El Bachir, ancien directeur des Constructions au ministère de la Justice, avaient initialement été placés sous mandat de dépôt avant de bénéficier, à leur tour, d’un placement sous bracelet électronique.