Quand les manifestants français copient Sonko: un grand concert de casseroles prévus lundi

L’opposition et les organisations syndicales françaises qui manifestent depuis plus de 3 mois contre la Réforme des retraites de Macron et son gouvernement ont un nouveau plan d’actions.



Elles comptent copier Ousmane Sonko et Yewwi Askan Wi en appelant à un grand concert de casseroles devant toutes les mairies de France lundi lors de la déclaration télévisée du Président Macron.