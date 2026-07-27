Faux diplôme d’infirmière d’Etat : une femme interpellée au ministère de la santé

Selon le quotidien Libération, le 24 juillet aux environs de 16h, le chef de poste du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et N.S. Ndaw, chef de la Division formation, ont présenté au commissariat du Point-E une femme pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique ».



La mise en cause est Fatoumata B., 40 ans. Elle se présente comme aide-infirmière au Centre hospitalier de Saint-Louis et réside à Kolda. Elle était de passage à Dakar.



Selon N.S. Ndaw, Fatoumata B. s’est rendue au service pour récupérer son diplôme d’infirmière d’État. Un agent a toutefois relevé des anomalies sur l’attestation qu’elle détenait et a conclu qu’il s’agissait d’un faux document.



Entendue par les enquêteurs, Fatoumata B. reconnaît avoir obtenu l’attestation auprès d’un certain S., via un intermédiaire nommé I. Dia.



Elle affirme que S., présenté comme un ancien directeur du ministère de la Fonction publique, lui a demandé 500 000 F CFA. Elle dit avoir versé un acompte de 300 000 F CFA à I. Dia. Le solde devait être payé à la réception du diplôme.



Elle dit ne pas connaître le prénom ni l’adresse de S., ni celles de I. Dia.



Fatoumata B. a été placée en garde à vue. L’enquête se poursuit.