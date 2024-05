Qui est Sinna Amadou Gaye, la nouvelle directrice et première femme à diriger l’ANPEJ ?

Sinna Amadou Gaye, nouvelle directrice de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) est une enseignante connue pour son dévouement à l’école et à la vie politique.



Cette militante du parti au pouvoir âgée d’une trentaine d’années est réputée aussi pour sa modestie, selon des témoignages recueillis auprès de ses proches, au quartier Escale de la commune de Kaffrine (centre). Sinna a fait ses cycles primaire, moyen et secondaire dans cette ville où elle est née. Elle y obtient le baccalauréat en 2008 et s’inscrit à la faculté de droit de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.



Après deux années d’études de droit, la jeune Kaffrinoise passe avec succès le concours de recrutement d’instituteurs et est affectée, après la formation, dans le département de Nioro (centre). Mme Gaye est ensuite mutée à sa ville natale, où elle décroche un certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement (CAP). Sa soif de savoir la pousse à s’inscrire à l’université privée Nelson-Mandela de Dakar, où elle obtient un master en gestion de projet.



Sinna Amadou Gaye fait partie des premières femmes à adhérer à la section kaffrinoise du Pastef, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, la formation politique au pouvoir depuis le 24 mars dernier. Son militantisme ardent fait d’elle l’une des rares femmes à la tête des 46 sections départementales du Pastef. Son engagement l’amène à diriger la liste départementale à Kaffrine de ce parti politique aux élections législatives de 2022.



Elle est décrite comme « une femme travailleuse, dynamique, discrète et disponible » par Moussa Ndao, le responsable communal de Pastef chargé des élections à Kaffrine.



Sinna Amadou Gaye est la première femme à diriger l’ANPEJ, une agence au centre de la politique d’emploi de l’État, un privilège qu’elle accueille dans la « joie et l’humilité ».