RDC: Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrent la main au cours d'une messe à Lubumbashi

À 10 heures, les alentours de la cathédrale Saint Pierre et Paul sont bondés de monde. Personne ne veut rater la cérémonie de réconciliation. Une heure plus tard, c'est le début de la messe.



Dans la cathédrale, Moïse Katumbi, habillé en chemise blanche, est assis à droite de l'autel. À gauche, Joseph Kabila, ancien chef de l’État, occupe seul une place qui lui a été réservée. La messe dure plus de deux heures. Puis vient le moment tant attendu.



L’archevêque de Lubumbashi annonce que les deux leaders Katangais ont décidé de poser un geste de réconciliation. Moise Katumbi s’avance alors vers Joseph Kabila. Tout souriants, les deux hommes se serrent la main sous les applaudissements.



Autre moment fort, c’est le rite de réconciliation. Les deux hommes politiques se sont lavés les mains dans une bassine d'eau, symbole qui marque un nouveau départ. Cette cérémonie s'est déroulée à la fin de la messe sur le parvis de la cathédrale, en présence de tous les chefs religieux et des curieux.



Enfin, tous ont partagé un repas, où Joseph Kabila s’est adressé aux jeunes les appelant à faire le suivi des recommandations du forum, car dit-il, la cérémonie de ce jour vise plus l’unité du Katanga. Les participants au forum ont aussi recommandé la libération des Katangais arrêtés pour leurs opinions politiques.