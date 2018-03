RDC : Les kidnappeurs prennent le pouvoir à Goma

Le phénomène des kidnappings a pris une ampleur inquiétante dans la capitale du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.. Depuis 2017, ils se multiplient à Goma des rapts et autres enlèvements.



La plupart du temps, les victimes sont des enfants, mais les adultes ne sont pas épargnés. Et les ravisseurs menacent de les tuer si des rançons ne sont pas versées. Des dizaines de cas ont été signalés, sans véritable recensement. Et les auteurs sont rarement poursuivis.



Si à Goma, les kidnappeurs d'enfants demandent des rançons, à Dakar et environs (Sénégal), on cherche la véritable motivation des ravisseurs d'enfants. En 2018, plusieurs cas d'enlèvements suivis de meurtres ont été notés. Le Président de la République Macky Sall a même réagi vendredi dans une radio de la place en promettant la mobilisation de toutes les forces de sécurité du pays pour stopper le phénomène.



Avec Rfi