Lutte : Petit Baye Fall suspendu 3 ans ferme et contraint de rembourser l'intégralité de l'avance perçue

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a pris de lourdes sanctions contre le lutteur Ibrahima Badiane, plus connu sous le nom de Petit Baye Fall, après l’incident survenu lors du face-à-face avec Boy Dakar, le vendredi 30 février 2026.



Reconnu coupable d’avoir porté deux coups de poing à son adversaire, Petit Baye Fall a été suspendu de toute activité relevant de la Fédération Sénégalaise de Lutte pour une durée de trois (03) ans ferme, à compter de la date de notification de la présente décision.



Durant cette période, il lui est interdit de participer à toute compétition officielle, de prendre part à des manifestations ou évènements organisés sous l'égide de la FSL, d’exercer toute fonction ou rôle officiel lié aux activités fédérales.



En outre, la Fédération a exigé le remboursement intégral de l’avance financière perçue auprès du promoteur dans le cadre du combat programmé. Selon la FSL, cette mesure est justifiée par une faute grave ayant eu des conséquences directes sur l’organisation de l’événement et engageant la responsabilité contractuelle du lutteur.

