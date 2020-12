RDC: Martin Fayulu sort du silence et critique l'«union sacrée» de Félix Tshisekedi

« La RDC est en péril. Pendant ce temps, le régime FCC-Cach distrait l’opinion ». Martin Fayulu a brisé le silence. Il ne s’était pas exprimé dans les médias depuis l’annonce de la fin de la coalition FCC-Cach par Félix Tshisekedi. « On prend les mêmes acteurs responsables de l’échec et on les recycle dans une blanchisserie baptisée "union sacrée". Cette transhumance, que cultivent certains politiques congolais, sans idéal, est un véritable cancer pour notre pays », assène-t-il.



Alors que la transition à la tête de l’Assemblée nationale s’est effectuée mercredi 30 décembre, l’opposant au président Félix Tshisekedi a critiqué le fait que « bon nombre de personnes qui animent les institutions de la République n’ont pas été élues » par le peuple. « Ils savent bien qu’ils ne vous doivent rien et donc, n’ont aucun compte à vous rendre. Vous ne les avez pas élus, pourquoi devrait-il se sentir concernés par votre souffrance ? Ils vont continuer à vous faire des promesses creuses tout en saignant les finances de l’État. Ils continueront à vous parler de l’état de droit tout en violant la Constitution et les lois de la République », a-t-il rajouté.



Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle de décembre 2018, appelle à des réformes urgentes, notamment sur le système électoral, et souhaite la tenue d’élections anticipées. Il annonce que dès le 20 janvier, il mettra sur pied un cabinet spécial pour accentuer sa lutte.