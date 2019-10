RDC: à Lubumbashi, l’ex-parti présidentiel PPRD fait sa rentrée politique

Que ce soit devant les militants, lundi, ou devant les participants, mardi, Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD et ancien candidat à la présidentielle, a reconnu que l’objectif de cette rencontre était de redynamiser le parti.



« Conscient de la fragilité du processus de consolidation de notre démocratie et soucieux de nous prémunir contre les risque de dérapages de la vie institutionnelle, le président Joseph Kabila a tenu à lancer cette matinée politique d’évaluation de la marche du parti et l’ajustement de ses stratégies au regard du contexte institutionnel actuel », a déclaré celui qui est arrivé troisième à la dernière présidentielle.



Objectif 2023



De son côté, l’ambassadeur Kikaya Bin Karubi, chargé de communication des assises de Lubumbashi assure que l’échec aux présidentielles a été un choc. Pour lui, le PPRD doit commencer à se préparer pour remporter la prochaine élection : « Nous nous préparons déjà. Nous voulons les remporter. Nous voulons consolider l’avance que nous avons aujourd’hui au niveau des assemblées électives, mais également remporter l’élection au niveau de la présidentielle. »



La rencontre de Lubumbashi, qui s’achève ce mercredi 23 octobre, marque la rentrée politique du PPRD.