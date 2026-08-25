Kédougou : un faux «pharmacien» interpellé pour «association de malfaiteurs», son acolyte recherché

A l’extrême sud-est du Sénégal, la Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou a procédé à l’interpellation d’un individu dans la nuit du 23 au 24 août 2026. Il est accusé de faits présumés d’association de malfaiteurs, trafic international de produits psychotropes et exercice illégal de la profession de pharmacien. Son supposé complice est activement recherché.



Selon un communiqué de la police, cette interpellation fait suite à l’érection d’un check-point dans le secteur de Dindéfélo, dans lequel les deux mis en cause à bord d’une moto ont simultanément fait irruption. L’instruction de s’arrêter donnée par les éléments aux motocyclistes a occasionné la fuite instantanée de ces derniers, laissant derrière eux la moto et sa charge. La course-poursuite qui s’en est suivie s’est soldée par l’interpellation de l’un d’eux, âgé de 24 ans et de nationalité étrangère.



Poursuivant, la fouille minutieuse de la moto a occasionné la découverte de onze mille cinq cent (11.500) comprimés Tramadol soigneusement dissimulés dans un sac. Interrogé sur la présence des produits trouvés à bord de ladite moto, le mis en cause a nié la paternité tout en affirmant qu’il est un simple passager ayant quitté la sous-région pour rejoindre le village de Bantaco (Saraya).



Le mis en cause a été placé en garde-à-vue, son présumé complice recherché.