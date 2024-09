RDC: ce qu'il faut retenir de la visite du chef des opérations de paix de l'ONU dans le pays

Le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a achevé, vendredi 20 septembre, sa visite d'une semaine en RDC, où il a rencontré les autorités nationales et régionales pour discuter du mandat de la Monusco. À Kinshasa, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi et le gouvernement, avant de se rendre au Nord-Kivu et en Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Jean-Pierre Lacroix a aussi voulu clarifier la question de la date supposée du 31 décembre pour le retrait de la Monusco. Une date « fantasmée » et « jamais actée par les autorités ni par le Conseil de sécurité ». Que faut-il retenir de cette visite ?

Rfi

