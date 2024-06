RDC: des civils morts après des affrontements entre milices maï-maï dans la province de la Tshopo

En RDC, un affrontement entre deux milices maï-maï dans la province de la Tshopo a causé mort de plusieurs civils la semaine dernière, dans le territoire de Bafwasende. Selon les élus locaux et la société civile, ce sont une conséquence du conflit qui oppose les forces gouvernementales au M23, soutenu par le Rwanda, dans cette zone minière située à la frontière des provinces de la Tshopo et du Nord-Kivu.



Selon les autorités locales, au moins quatre morts ont été enregistré dans le camp d’une milice pro-gouvernementale, Maï-Maï Maradona attaquée par les hommes de Sengo Shokoro, chef d’un groupe armé. La société civile évoque un autre bilan, beaucoup plus lourd.



« Il y a plus ou moins 25 morts. Il y a même des enfants qui sont en débandades. Ils ne savent pas où se trouve leur parent », explique Aliene Kabange, un acteur communautaire dans le territoire de Bafwasende.



Le territoire de Bafawasende est une zone minière. C’est un enjeu pour les différentes milices et pour Tryphon Saidi, député provincial, des liens sont même possibles entre le M23 et le groupe de Sengo Shokoro. « Le M23 ont un courtier qu'on appelle Biamungu, il a fait une réunion là où réside les maï-maï. Il a dit clairement aux maï-maï qu’il est envoyé du M23, et qu’ils veulent prendre Kisangani. »