N1 Masculine : L'AS Douanes décroche le championnat et valide son billet pour la BAL 2027

L'AS Douanes est sacrée championne du Sénégal de N1 masculine de basket-ball. Après une victoire étriquée à l'aller (69-68), les Gabelous ont survolé la finale retour en s'imposant 68 à 49 face à l'ASC Ville de Dakar, ce dimanche 26 juillet 2026, au Stadium Marius Ndiaye.



Grâce à ce succès, l'équipe douanière représente désormais le Sénégal à la Basketball Africa League (BAL) pour l'édition 2027.



