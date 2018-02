RDC: l’UDPS aile Limete, manque de fonds pour organiser son congrès

Prévues au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) à Limete, ces assises devraient permettre de procéder à la désignation du successeur d’Etienne Tshisekedi à la tête du premier parti d’opposition du pays. Et ne seront éligibles que ceux qui militent dans l’UDPS depuis au moins 20 ans et qui sont entre autres détenteurs de la carte de membre.



Est-ce une occasion de refaire l’unité du parti ? Réponse de Jean Marc Kabund, le secrétaire général de l’UDPS, nommé par Etienne Tshisekedi de son vivant : « Ici, nous parlons de l’UDPS, uniquement de l’UDPS. Ceux qui sont de l’UDPS, qui estiment qu’ils peuvent revenir, mais personne n’a jamais fermé la porte à l’UDPS. C’est leur parti, ils ont le droit de revenir. Mais lorsque vous avez trahi le parti et que vous êtes partis, autant mieux s’assumer comme ça plutôt que créer la diversion dans la tête des gens ».



Le secrétaire général lui-même est mis en cause par d’autres cadres qui sont restés fidèles à l’aile de Limete. Les dernières déclarations de Jean Marc Kabund, en rapport avec les marches pacifiques organisées par le Comité laïc de coordination et celles concernant la désignation du Premier ministre selon l’accord de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), ont été mal perçues par certains au sein du parti. Ceux qui n’ont pas apprécié entendent soulever cette question lors du congrès.