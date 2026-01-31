Kinshasa mise sur un partenariat avec Abou Dhabi pour reprendre la main sur l’or de l’Est de la RDC

La RDC veut renforcer ses liens avec les Émirats arabes unis. Kinshasa et Abou Dhabi s’apprêtent à signer plusieurs accords début février 2026. Il est prévu que le président Félix Tshisekedi se rende à Abou Dhabi. Au-delà des affaires et des partenariats économiques, ces accords s’inscrivent aussi dans un contexte régional tendu, marqué par le conflit persistant entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi ce rapprochement avec Abou Dhabi maintenant et pourquoi est-il lié surtout au conflit entre Kinshasa et Kigali ?

RFI

