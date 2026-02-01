Sébikhotane : les impactés du TER haussent le ton et menacent de perturber les JOJ

Une grande mobilisation du Collectif des Impactés du Train Express Régional (TER) s’est déroulée ce samedi 31 janvier 2026 à Sébikhotane, dans le département de Rufisque. La rencontre s’est tenue en présence du député Guy Marius Sagna, du fondateur d’AfrikaJom Center Alioune Tine, ainsi que d’Ahmet Ndoye. À travers ce rassemblement, les impactés dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement.



Le collectif menace de saboter les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), si le problème des indemnités n’est pas résolu dans les meilleurs délais. « Cette mobilisation n’est qu’une ouverture (…) Si les autorités ne veulent pas qu’on ternisse l’image du Sénégal aux prochains Jeux olympiques, ils n’ont qu’à régler ce problème. Nous allons organiser bientôt une série de manifestations (marche, sit-in) », a prévenu Macodou Fall, président du collectif des impactés du TER.



De son côté, Hamidou Diarra, coordonnateur des impactés du TER à Sébikhotane, est revenu sur la longueur du combat. « Cela fait presque dix ans de lutte que nous courons derrière les promesses non tenues de l'État. Raison pour laquelle nous nous sommes aujourd'hui rassemblés ici à Sébikhotane, qui marque un point focal du projet TER. Parce que la deuxième phase de tronçon à Diamniadio AIBD va bientôt démarrer, c’est pourquoi nous voulons simplement alerter l'autorité pour qu'elle puisse quand même régler les doléances que nous courons depuis. Ça fait presque dix ans pour la première phase et cinq ou six ans pour la deuxième phase », a-t-il expliqué.



Mutisme du gouvernement

Il a aussi dénoncé le mutisme du gouvernement. « Ça fait presque deux ans, on a eu pas mal de rencontres avec M. Bathily, le nouveau DG de l’Apix, mais ils donnent des engagements qu'ils ne tiennent pas à respecter. Parfois même, on adresse des courriers de correspondance et nous n'avons pas de feed-back, ce qui nous plonge encore davantage dans une situation précaire », a-t-il déploré.



Selon M. Diarra, le collectif revendique l'érection d'une gare et des passerelles à Sébikhotane ; le paiement des pertes de revenus locatifs ; l'indemnisation des titres fonciers (Global et individuel) et le relogement des détenteurs de terrain nu ; l’octroieront des surfaces aux pap agricole et leur accompagnement ; les primes de vulnérabilité et d'accompagnement sociale ; l’accélération des travaux sur les deux sites de recasement (Lac Rose et Yéba) ; la délivrance des titres de propriété.



Prenant la parole, le député Guy Marius Sagna a déclaré que le combat du collectif est « juste » et « légitime ». « Je suis là pour apporter ma solidarité aux impactés du TER. Votre combat est juste et légitime. L’Etat doit vous indemniser. Bien vrai qu'au début de votre combat, c'étaient d'autres personnes qui dirigeaient le pays, l'État est une continuité et il incombe aux nouvelles autorités d'en assurer la pérennité (…) Je ferai le tout pour que le gouvernement satisfait vos revendications », a-t-il déclaré.



3 000 ménages impactés par le TER

C’est dans ce même sillage que le fondateur AfrikaJom Center, Alioune a estimé que les impactés auraient dû recevoir leur maison avant le commencement des travaux du TER.



Au total, près de 3 000 ménages ont été impactés par le TER. A en croire les témoignages de certains d’entre eux, le TER est à l’origine de tous les problèmes qu’ils ont rencontrés dernièrement.



« J’ai été emprisonné à cause du TER. Je ne faisais que revendiquer ce qui m’était dû, car ils avaient pris ma maison », a témoigné Awa Ndiaye, membre du collectif. Dans cette même lancée, un autre membre a également déclaré « qu’il a été porté plainte par sa propre famille, car ils ont cru que l’Apix les avait indemnisés et qu’il avait détourné cette compensation alors qu’il n’a reçu aucune centaine venant d’eux ».