RDC: l'armée congolaise dénonce une attaque contre la localité de Lunyasenge dans l'est du pays

Les FARDC dénoncent - dans un communiqué - ce dimanche 4 mai une attaque contre la localité de Lunyasenge dans l'est du pays. Attaque menée vendredi par le M23 et ses alliés de l'armée rwandaise. « Une violation intentionnelle et flagrante des mesures arrêtées pour suivre les négociations en cours à Doha et Washington » affirme l'armée congolaise qui « se réserve le droit de riposter ». La localité de Lunyasenge est situé sur les rives du lac Édouard dans le territoire de Lubero au Nord-Kivu. Plus au sud, des milliers de déplacés affluent à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Ils viennent de plusieurs villages théâtres de combats récurrents entre les rebelles de l’AFC/M23 et les miliciens Wazalendo.

RFI

