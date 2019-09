RDC: l’enquête de l’IGF qui contrarie Vital Kamerhe, proche de Tshisekedi

Où sont les 15 millions de dollars de revenus du pétrole qui ont disparu en RDC ? La question est désormais sur toutes les lèvres. C’est une enquête de l’Inspection générale des finances (IGF) qui avait pointé la ponction de ce montant sur des revenus du pétrole. Ce service de l’État avait demandé à la justice de s’en saisir et dénonce depuis des pressions. Ce week-end, deux inspecteurs ont même été arrêtés, et depuis, la Présidence, dont le directeur de cabinet Vital Kamerhe est mis en cause, garde le silence.