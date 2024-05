RDC: les bataillons «Jungle», des spécialistes du combat en forêt équatoriale formés par la France

Dès 2021, Paris s'est engagé à renforcer son partenariat militaire opérationnel et à contribuer au renforcement des capacités des forces armées de RDC pour lutter contre les groupes armés qui sévissent à l’est du pays.



Une mission de formation confiée aux éléments français au Gabon. Un premier bataillon « Jungle » a été engagé dans le Nord-Kivu en septembre 2021. Depuis, quatre bataillons « Jungle », ou « bat jungle » comme disent les militaires, ont vu le jour.



L’objectif était de former en quatre mois ces bataillons composés chacun d'environ 800 hommes au combat défensif et offensif, lutte contre les IED ou encore secourisme, avec un accent particulier mis sur le combat en forêt équatoriale.



À ce titre, certaines unités spécialisées congolaises ont même eu l’opportunité de recevoir leur formation au centre d’entraînement au combat en forêt du Gabon, dans la région de Libreville. Un apprentissage dispensé à 40 cadres par compagnie et qui concerne en particulier le combat, l’orientation et la vie en milieu forestier équatorial.



Les officiers d'état-major de ces bataillons ont également reçu une formation spécifique à la mise en œuvre d’un poste de commandement tactique en opération.