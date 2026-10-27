RDC: reprise des discussions des opposants de la plateforme C64 à Rome

Commencer par ce qui rassemble et remettre les sujets sensibles à plus tard, c’est la méthode décrite à RFI par une source interne. Lundi 26 octobre, lorsque les échanges ont bloqué, les dirigeants ont poursuivi le travail sur les points d’accord. La rédaction du texte a pu commencer, mais lundi soir, aucune décision définitive n’était arrêtée, nous précisait, de son côté, l’un des participants.



La difficulté principale reste la position sur Joseph Kabila et son choix de la lutte armée. Un participant nous résume le dilemme : ne pas le condamner pourrait être interprété comme un soutien indirect. Le condamner pourrait, à l’inverse, donner le sentiment de soutenir Félix Tshisekedi.