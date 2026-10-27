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RDC: reprise des discussions des opposants de la plateforme C64 à Rome

À Rome, les cinq dirigeants de la Coalition article 64 reprennent leurs discussions ce mardi 27 octobre. Ils doivent présenter leurs conclusions à la presse, en fin de matinée, mais lundi soir, plusieurs formulations restaient encore à négocier. RFI a échangé avec des sources internes à la rencontre qui racontent comment les travaux ont avancé et ce qui reste à trancher.



RDC: reprise des discussions des opposants de la plateforme C64 à Rome
Commencer par ce qui rassemble et remettre les sujets sensibles à plus tard, c’est la méthode décrite à RFI par une source interne. Lundi 26 octobre, lorsque les échanges ont bloqué, les dirigeants ont poursuivi le travail sur les points d’accord. La rédaction du texte a pu commencer, mais lundi soir, aucune décision définitive n’était arrêtée, nous précisait, de son côté, l’un des participants.
 
La difficulté principale reste la position sur Joseph Kabila et son choix de la lutte armée. Un participant nous résume le dilemme : ne pas le condamner pourrait être interprété comme un soutien indirect. Le condamner pourrait, à l’inverse, donner le sentiment de soutenir Félix Tshisekedi.
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RFI

Mardi 27 Octobre 2026 - 09:59


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