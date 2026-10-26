L'Algérie va déployer des troupes au Niger pour protéger leurs intérêts énergétiques et économiques communs

L'Algérie a annoncé lundi qu'elle allait déployer des unités militaires au Niger, à la demande des autorités nigériennes, afin de protéger les intérêts énergétiques et économiques partagés par les deux pays.

Le président Abdelmadjid Tebboune, qui est également chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a approuvé lundi ce déploiement, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué.



Cette mesure vise à « assurer la protection des intérêts énergétiques et économiques communs algéro-nigériens », a-t-elle ajouté.



La présidence a précisé que la décision a été prise conformément à la Constitution, en particulier à ses articles 30 et 91, à la suite d'une requête des autorités du Niger.



Les deux chambres du Parlement algérien, le Conseil de la Nation et l'Assemblée populaire nationale, ont approuvé le déploiement à l'unanimité lors de séances plénières tenues à huis clos le dimanche 25.



La décision des autorités algériennes d’envoyer des troupes au Niger est intervenue après la signature, mercredi dernier, d’un protocole d’accord pour le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.



Le protocole d’accord en question prévoit « une coopération et un échange d’expériences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la réponse à tout projet demandé par les autorités nigériennes visant à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nigérienne ».



Cette initiative est une première depuis la participation de l’armée algérienne à la guerre d’octobre 1973, au cours de laquelle il avait été décidé d’envoyer des unités terrestres à l’étranger.



- Pourquoi le Niger ?



Selon des sources au sein du Conseil de la nation, la décision porte sur l’envoi d’un détachement de l’armée algérienne pour protéger des projets d’investissement de Sonatrach International, à la demande des autorités nigériennes.



L’emploi du terme « détachement » indique que la mission est de portée limitée et consiste à sécuriser les installations pétrolières algériennes, sans que les autorités aient annoncé les effectifs de la force envisagée ni la date de son déploiement.



Sonatrach est présente au Niger par l’intermédiaire de sa filiale internationale d’exploration et de production, connue sous le nom de SIPEX, qui gère des investissements dans le champ pétrolier de Kafra, dans le nord du pays, à environ 85 kilomètres de la frontière algérienne.



Les activités de la compagnie s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de partage de production conclu avec le ministère nigérien du Pétrole en 2022.



Selon des estimations actualisées, les ressources pétrolières du gisement dépassent 2,5 milliards de barils, ce qui en fait l’un des projets d’investissement importants de la compagnie algérienne à l’étranger.