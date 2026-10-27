Dakar : un homme d’affaires, sous le coup d’un mandat d’arrêt international, arrêté aux Almadies

La Brigade de recherches de Dakar a interpellé, le 25 octobre 2026, un homme d’affaires sénégalais aux Almadies. Recherché depuis plusieurs mois, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Selon L’Observateur, il aurait séjourné successivement au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Gambie pour échapper aux enquêteurs, avant de revenir au Sénégal. Il est poursuivi dans plusieurs procédures judiciaires, notamment pour des faits présumés d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.



Le mis en cause est notamment cité dans une affaire portant sur plus de 300 millions de FCFA qui auraient été prélevés frauduleusement sur des comptes Wave et Orange Money. Les enquêteurs lui reprochent également des manœuvres présumées frauduleuses qui lui auraient permis de détourner ces fonds. Après son arrestation, il a été conduit dans les locaux de la Brigade de recherches pour les besoins de l’enquête. Plusieurs complices présumés sont toujours recherchés par les forces de sécurité.



Une autre procédure concerne un litige foncier dont le préjudice financier est estimé à 1,372 milliard de FCFA. Lors de la perquisition de son appartement aux Almadies, les gendarmes auraient découvert plusieurs documents, du matériel et d’autres objets susceptibles d’intéresser les investigations. Ces éléments pourraient permettre aux enquêteurs d’explorer davantage les ramifications de cette affaire.

Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur les différents dossiers dans lesquels l’homme d’affaires est cité.