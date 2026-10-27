Vente de papiers d’état civil sénégalais à des étrangers : la DNLT de Saly démantèle un vaste réseau

A Saly, sur la Petite Côte du Sénégal, à environ 85 km de Dakar, l'antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a démantelé un vaste réseau de trafiquants spécialisés dans la vente de papiers d’état civil sénégalais à des étrangers, selon des informations relayées dans Libération, ce lundi.



A l’origine de cette affaire, le 20 octobre dernier, la DNLT de Saly a été informée qu'un individu nommé Abdou K. D., résidant à Saly Vélingara, photocopiait plusieurs certificats d'accouchement dans un multiservice de la localité. Suspecté d'animer un réseau de trafic de documents d'identité sénégalais au profit de ressortissants étrangers, il a été infiltré par un agent de la DNLT qui s'est fait passer pour un demandeur d'extrait de naissance auprès de son épouse. Après avoir obtenu son numéro et fixé un rendez-vous, Abdou K. D. a été interpellé.



Une perquisition à son domicile a permis la découverte d'un important lot de documents : des extraits de naissance issus de 19 centres d'état civil différents, des certificats de nationalité, des extraits de jugement et des jugements d'audience foraine établis en faveur d'étrangers, huit copies de certificats d'accouchement, des copies d'extraits de naissance vierges, ainsi que trois extraits lui appartenant dont deux sénégalais et un guinéen. Selon les enquêteurs, l'extrait guinéen est faux et l'un des extraits sénégalais obtenu en 2005 est fictif.



Des versions contradictoires



Entendu, le mis en cause a affirmé que tous les documents trouvés chez lui avaient été remis par des demandeurs de certificats de nationalité et qu'il en gardait des copies pour le dépôt. Concernant le certificat d'accouchement, il a soutenu qu'il lui avait été confié par un client pour l'obtention d'un extrait pour son enfant, bien que tous les émargements y aient été effacés sauf le cachet et le nom de la sage-femme du centre de santé de Saly Tapée.



Cette dernière, convoquée et auditionnée, a déclaré ignorer l'existence de ce faux document. Des demandes d'authentification adressées aux centres d'état civil concernés ont révélé que huit documents étaient authentiques, laissant penser à un réseau qui passerait par les audiences foraines pour faire bénéficier des extraits sénégalais à des étrangers sans contrefaçon finale.



Abdou K. D. a été déféré au parquet de Mbour le 22 octobre pour faux et usage de faux et obtention indue de documents sénégalais, tandis que l'enquête se poursuit.