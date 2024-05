Vélingara : Trois (3) adjoints au maire ferment l’Hôtel de ville

Une agitation sans précédent a secoué la commune de Wassadou (sud-ouest, dans la région de Vélingara) le matin du lundi 6 mai 2024. Trois adjoints du maire, accompagnés d'une foule déterminée, ont scellé les portes de l'Hôtel de Ville pour protester contre ce qu'ils considèrent comme leur mise à l'écart par le maire Souleymane Diallo.



Selon les informations recueillies, Mme Aminata Bâ (première adjointe), M. Saliou Kandé (deuxième adjoint) et Mme Biriyel Baldé (troisième adjointe) ont agi pour exprimer leur frustration face au refus présumé du maire de leur accorder les droits et les privilèges qui leur reviennent en tant qu'élus locaux. Leur principale revendication : être traités sur un pied d'égalité avec le maire et avoir accès à leurs bureaux pour exercer leurs fonctions.



À en croire Le Quotidien, Saliou Kandé, le deuxième adjoint, a expliqué les raisons de leur action, dénonçant le manque de coopération du maire avec les nouveaux adjoints élus lors de l'élection complémentaire du 12 février 2024. Il a souligné que malgré leur élection, ils n'ont ni bureau, ni délégation de signature, et que leurs efforts pour résoudre le différend sont restés vains.



En réponse, le maire Souleymane Diallo a nié toute irrégularité dans son traitement des adjoints nouvellement élus, affirmant que ceux-ci n'étaient pas de son camp politique. Il a expliqué avoir redistribué les responsabilités et les délégations de signature, et a souligné que le retard dans le paiement de leurs indemnités était dû à une omission administrative.



Le maire a également annoncé une convocation de tous les protagonistes par le sous-préfet de Pakour pour résoudre le différend de manière officielle. La situation reste tendue à Wassadou alors que les citoyens de la commune sont privés d'accès à leur mairie, dans l'attente d'une résolution pacifique de ce conflit politique.