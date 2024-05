Foot : Feyenoord Rotterdam annonce la signature du premier contrat professionnel d’Ismail Ka

Dans un communiqué, Feyenoord Rotterdam annonce la signature du jeune gardien, Ismail Ka, pour son premier contrat professionnel avec son club formateur, qui s'étend jusqu’en 2027.



Ce bail de trois saisons démarrera officiellement cet été. Le jeune gardien, qui a fêté ses 18 ans le 9 mars dernier, s’entraîne régulièrement avec l’équipe première et la réserve du club (U21) depuis octobre 2023.



Titulaire chez les moins de 18 ans et en Youth League (U19), le gardien de but a pris part à 23 rencontres toutes compétitions confondues durant cette saison 2023-2024. L’ancien pensionnaire d’Alphense Boys Jeugd, qui a rejoint Feyenoord en 2021, voit cette signature « comme la cerise sur le gâteau après une saison très spéciale ».



« J’espère poursuivre cette évolution de manière positive dans les saisons à venir », ajoute le jeune gardien.