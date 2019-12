Racisme: Lukaku et Smalling condamnent la une du « Corriere dello Sport »

Sous le feu des critiques pour avoir fait sa une de jeudi avec un jeu de mots maladroit, le Corriere dello Sport s'est fait recadrer publiquement par Romelu Lukaku et Chris Smalling, qui sont tous les deux sur la première page du quotidien sportif avec le titre « Black Friday ».



« C'est la une la plus idiote que j'ai vue depuis le début de ma carrière », a écrit le Belge sur son compte Twitter, ajoutant : « Vous, les gars du Corriere dello Sport, devez faire un meilleur boulot que ça ».



De son côté, l'Anglais « espère que les éditeurs à l'origine de cette une sauront prendre leur responsabilité et comprendre le pouvoir que certains mots peuvent avoir ».



En réponse au titre « Black Friday », la Roma et l'AC Milan ont annoncé conjointement qu'ils interdiraient l'accès à leur centre d'entraînement et aux conférences de presse aux journalistes du Corriere dello Sport jusqu'en janvier.



L'Equipe