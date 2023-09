Racisme des pays d'Afrique du nord, gestion des ressources naturelles africaines: la plaidoirie de Rachid Nekkaz

Plus de 20% des populations arabes de l'Afrique du Nord sont racistes, selon l'homme politique algérien Rachid Nekkaz qui a entamé une tournée africaine, dans le cadre de son livre qui doit paraître en janvier 2024 sur le sujet. Il dénonce le mutisme des Etats sur ce fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Concernant la gestion des ressources naturelles en Afrique, M. Nekkaz préconise la création d'un Fonds souverain africain". Regardez !

AYOBA FAYE

