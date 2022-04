Ramadan Sénégal: une vaque de chaleur pouvant "entrainer un épuisement, syncope, déshydratation sévère", alerte l'Anacim

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé dans son bulletin quotidien que des températures élevées sont attendues durant la période du 06 au 12 avril 2022 dans la partie Sud-Est du Sénégal.



Ce changement climatique, renseigne ANACIM peut "entrainer un épuisement, syncope, déshydratation sévère ou crampes seront probablement ressentis dans les parties Sud de la région de Matam et Nord-Est de la région de Tambacounda". Un sentiment d’inconfort sera probablement ressenti dans les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam, a fait savoir la même source.



L'Anacim a conseillé un suivi régulier des personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées ou dépendantes, personnes souffrant de maladies chroniques, femmes enceintes, enfants et nourrissons)

surtout dans la région de Tambacounda et une partie des départements Nord de Kédougou et Sud et Est de Kanel et Ranerou.



Il est recommandé d’obtenir de l’aide « en cas de vertige, de faiblesse, d’angoisse, ou de ressenti d’une soif intense et des maux de tête ou des spasmes musculaires douloureux", lit-on dans le bulletin. Ou plutôt de se placer dans un endroit frais le plus vite possible et prendre sa température.



« Buvez de l’eau pour vous réhydrater. Un avis médical est requis si les crampes durent plus d’une heure. Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels ou si les symptômes persistent », conseille l’Anacim.