Rapatriement de Sénégalais de l'Allemagne : un phénomène qui commence à inquiéter

Une mauvaise nouvelle pour la communauté sénégalaise vivant en Allemagne. En effet, le gouvernement du Chancelier Olaf Scholz a pris la décision de rapatrier des Sénégalais de son pays. Mais le nombre exact des concernés reste inconnu. "Nous ne savons pas le nombre exact. Car notre interlocuteur a vu son téléphone confisqué. Nous n'avons plus des nouvelles de ces sénégalais. Mais il est sûr que l'avion va atterrir à 15 heures ( au moment de la réaction ndlr). Là, nous sommes en partance à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Notre rôle c'est de les accueillir et de les assister", a déclaré le porte-parole de l'association Boza Fii sur les ondes d'Iradio lors de l'édition de ce midi.



L'ONG Boza Fii milite et plaide pour la libre circulation des personnes et des biens, depuis sa création. Selon toujours, l'ONG ce genre de phénomène n'est pas nouveau. Car, entre 2018 et 2021 plus 100 sénégalais ont été rapatriés de l'Allemagne.