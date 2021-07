Raphaël Varane va signer à Manchester United. L’international français a déjà trouvé un accord avec le club anglais sur les termes de son futur contrat. Désormais, le club anglais négocie le prix de transfert avec les dirigeants du Real Madrid. Et celui-ci pourrait être officialisé par les deux clubs.



Un contrat de cinq ans attendrait Raphaël Varane à Manchester United



Un chèque entre 55 et 60 millions d’euros devrait suffire à Manchester United pour s’offrir l’international français. Bien loin des 80 millions d’euros envisagés par le Real Madrid. Mais Raphaël Varane est sous contrat jusqu’en juin 2022 et le risque était grand de le voir partir gratuitement dans moins d’un an. Le joueur qui a repris l’entrainement avec son club pour le moment, pourrait signer un contrat de 5 ans avec les Red Devils.