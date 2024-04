Rapport 2021 de l'OFNAC : la mairie de Ndindy citée dans une affaire de détournement de deniers publics

Dans un développement "troublant", l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a été saisi d'une plainte concernant le maire de la commune de Ndindy, le sieur Cheikh Seck. La plainte déposée par M. Matar Sylla, responsable du parti politique Alliance pour la République (APR), qui accuse le maire de "détournement de fonds publics, de corruption et de surfacturation".



Dans la plainte déposée le 2 décembre 2020, M. Sylla a parlé des dépenses d'un montant total de cinquante (50) millions de FCFA, présumées exagérées, au titre du budget consolidé d'investissement de 2019. Ces dépenses comprennent, selon le rapport, "la construction d'une case de santé, l'acquisition d'équipements sanitaires, la construction d'un logement pour le personnel du poste de santé, ainsi que le coût de construction de souks et d'échoppes". En plus, des allégations de détournement de fonds sur 16 projets financés par un partenaire italien nommé Marco Gariazzo ont été avancées.



Suite à l'audition du plaignant par l'OFNAC et un plan d'enquête établi, une équipe d'enquêteurs s'est rendue dans la commune de Ndindy du 25 au 31 juillet 2021 pour approfondir les investigations. Sur place, sept (7) personnes ont été auditionnées et divers documents administratifs ont été examinés, notamment les comptes administratifs, les procès-verbaux du Conseil municipal et les contrats de travail du maire.



Les enquêteurs ont également scruté la gestion des recettes provenant de l'établissement des actes d'état civil, révélant qu'une certaine Ndèye Ngoné Ndiaye avait utilisé une partie de ces recettes à des fins personnelles. Selon le corps de contrôle, "malgré des diligences approfondies, les allégations de corruption et de surfacturation n'ont pas été corroborées par les enquêteurs. Et des preuves de détournement de fonds publics ont été trouvées à la rencontre de Ndèye Ngoné Ndiaye", souligne le rapport.



Par conséquent, le rapport d'enquête sera examiné par l'Assemblée des membres de l'OFNAC pour indiquer la suite à accorder à cette affaire