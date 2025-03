Rapport ANSD: une forte dynamique du secteur des services en décembre 2024, malgré des performances mitigées dans le commerce

Le secteur tertiaire sénégalais a affiché une performance contrastée en décembre 2024, selon les dernières données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Alors que le chiffre d'affaires (CA) des services a enregistré une croissance remarquable de 18,0 % par rapport au mois précédent, celui du commerce n'a progressé que de 1,6 %, révélant des disparités entre les sous-secteurs.



Le secteur des services a été porté par plusieurs activités clés en décembre 2024. Le sous-secteur de l'« Hébergement et Restauration » a connu une hausse spectaculaire de 61,5 %, reflétant une reprise significative de la fréquentation touristique et de la consommation locale. Les « Activités financières et d'assurance » ont également contribué à cette dynamique avec une augmentation de 39,0 % de leur chiffre d'affaires, témoignant d'une confiance accrue dans le secteur financier. Par ailleurs, le « Transport » (+19,2 %) et les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+12,4 %) ont également affiché des performances solides, consolidant la croissance globale du secteur des services.



Du côté du commerce, la progression du chiffre d'affaires a été plus modeste, atteignant seulement +1,6 % en variation mensuelle. Cette hausse est principalement attribuable au « Commerce de détail », qui a enregistré une augmentation de 6,1 % de son CA, soutenu par une demande accrue des ménages en fin d'année. Cependant, cette progression a été partiellement atténuée par les mauvaises performances du « Commerce de gros » (-10,3 %) et du « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (-4,6 %), qui ont pesé sur les résultats globaux du secteur.