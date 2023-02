Rapport Cour des comptes: Trois (3) autorités entendues par la DIC

La machine judiciaire s'emballe dans l'affaire concernant la gestion des fonds Force Covid- 19. Les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) saisis par le procureur ont fini de s'imprégner du dossier.



Selon les informations du journal Les Echos, les éléments de la DIC ont commencé les auditions qui se poursuivent du reste. Mamadou Ngom Niang, Madeleine Suzanne Lô, Léonce Nzally, respectivement Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du Ministère des Sports, celui du Commerce et celui de la Culture à l'époque des faits ont été entendus.



Après enquête, la police devra, s’il y a lieu, procéder à des arrestations voire même mettre la fin sur les avoirs de toute personne que l’enquête aura épinglée.



La Chambre des Affaires budgétaires et financières de la Cour des comptes a rendu public en décembre, son rapport définitif, consacré au contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 au titre des gestions 2020 et 2021. Il ressort du document, des malversations financières de plus de 6 milliards de FCFA. Pour tirer cette affaire au clair, l’institution a fait plusieurs recommandations, dont l’ouverture d’une information judiciaire.