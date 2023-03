Rapport Cour des comptes : le Procureur général dresse la liste des personnes auditionnées

Ibrahima Bakhoum, Procureur général a fait face à la presse ce mardi pour dit-il, se prononcer sur l'actualité juridico-politique du moment qui charrie beaucoup de commentaires. Le magistrat de les répertorier en cinq points. Le premier porte sur le rapport de la Covid-19, la deuxième sur l'affaire Dr Babacar Niang. En troisième position vient la tentative d'assassinat sur le sieur Ousmane Sonko. La quatrième porte sur l'affaire "des commandos de Pastef" ou "Farce spéciale", dit-on. Et la dernière s'articule autour des arrestations tous azimuts opérées ces derniers jours.



Pour ce qui est du premier point, le parquet de rappeler qu'une "saisine des agents de la Division des investigations criminelles a été faite pour des enquêtes préliminaires, portant sur le rapport de la Cour des compte sur la gestion de la Covid-19."



Et c'est sous ce rapport que la Dic a transmis au parquet "dans la semaine du 20 au 27 mars un compte rendu d'étape sur les diligences effectuées, et recueillir des orientations", a fait savoir le parquet.



Le juge Ibrahima Bakhoum de faire l'état d'avancement de l'enquête. A ce sujet, annonce t-il, des enquêtes ont été menées au ministre de la Jeunesse. Des auditions ont eu lieu sur la personne de Samba Fall, Djibril Kane, Fatou Cissé, Khoudia Ndiaye, Mamadou Séne et chacun ont tous été entendus du 20 au 24 mars 2023.



Le ministre de la Communication étant cité, l'audition a été menée sur Abdou Aziz Mbaye, Mariéme Ba, qui ont énormément renseigné sur les soupçons qui pesaient.



Le ministère du Commerce où des responsables de sociétés attributaires de marché ont aussi été entendu. Il s'agit du sieur Alassane Dicko, Cheikh Tidiane Gaye et Cheikh Tidiane Thiam.



Pour ce qui est du ministère de la Femme, les investigations ont permis d'entendre Fatou Bintou Mbacké, Oumar Kangui, Djiby Diakhaté. Au ministère du développement Communautaire, l'enquête a permis d'entendre certains fournisseurs et prestataires de service notamment le sieur Hachem Rayan, du sieur Mamadou Ngom Niang.



Ces auditions à en croire le procureur général "entre dans la perspective de mettre en lumière sur l'utilisation qui a été faite du fond force Covid 19."