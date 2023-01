Rapport Cour des comptes sur les fonds force covid-19 : Y aura-t-il l'ouverture d'une information judiciaire ?

Le rapport de la Cour des comptes a été déjà transmis au Procureur de la République qui à son tour devra faire le nécessaire relativement aux recommandations de l’instance de contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics, du contrôle de l’exécution des lois de finances, du contrôle du secteur parapublic et de la sanction des fautes de gestion, disait le représentant-résident du Fmi, Mesmin Koulet-Vickot. « Nous avons échangé avec le ministre de la Justice sur le rapport et il nous fait savoir que le rapport a été transmis au procureur », a-t-il fait savoir au cours d'une conférence de presse.« On n’est pas obligé d’ouvrir une information judiciaire même s’il s’agit de délits ou crimes économiques »Beaucoup de Sénégalais ne croient pas à une suite judiciaire de cette affaire. Le doute s'est agrandi après la sortie du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall qui avait déclaré que «l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas une obligation ».Sur le plateau de la RTS (Point de vue), le Garde des Sceaux avait révélé que la juridiction financière n’a aucune prérogative d’imposer l’ouverture d’informations judiciaires contre les épinglés de la gestion du Fonds Covid-19. « On n’est pas obligé d’ouvrir une information judiciaire », a déclaré le ministre de la Justice. Il avertit qu’il saisira le Procureur pour non pas ouvrir des informations judiciaires, mais pour utiliser d’autres modes alternatifs comme l’enquête préliminaire confiée à la police judiciaire, demander aux incriminés de produire les pièces justificatives qui leur manquaient ou de justifier les surfacturations. Il précise : « l’information judiciaire nous enferme, nous sommes en train de voir l’ensemble des faits incriminés et il faut souligner que la Cour des comptes n’a pas pour rôle de qualifier des infractions, délits ou crimes économiques ».Ismaïla Madior Fall a enterré définitivement les espoirs de voir la reddition des comptes tant chantée par Macky Sall. De plus, le Garde des Sceaux a blanchi le ministre et beau-frère du chef de l'État, Mansour Faye qui ne va pas déférer devant le procureur. « Mansour Faye comme les autres ministres épinglés ne seront pas trainés devant aucun procureur. Ils ne sont justiciables que devant la haute Cour de justice et il faut l’approbation du Président de la république », a précisé le Garde des Sceaux. C’est dire que ce n’est pas demain la veille que les épinglés seront sanctionnés.