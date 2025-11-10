Rapport Prodac : Mame Mbaye Niang dément Sonko et annonce une plainte contre un cabinet d'experts

Mame Mbaye Niang, ​ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, a répliqué avec fermeté ce lundi aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko concernant le prétendu rapport de l'Inspection générale des Finances (IGF) sur le Programme national des Domaines agricoles communautaires (PRODAC). Lors de l'émission RFM Matin, l'ancien ministre, qui avait la tutelle du PRODAC, a formellement démenti l'existence du document évoqué par le chef du gouvernement lors d'un téra-meeting samedi. « Ce rapport n'existe pas. Il n'y a pas un rapport de l'IGF qui a épinglé Mame Mbaye Niang sur une somme de 29 milliards FCFA. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai », a-t-il affirmé.



M. Niang a vivement critiqué la communication du Premier ministre, qualifiant ses propos de « honte » pour un chef de gouvernement. « La Constitution dit que le Premier Ministre dispose de l'administration donc comment peut-il diriger l'administration sénégalaise sans pour autant qu'il sache que l'IGF n'est qu'un service », a-t-il fustigé.



Il a rappelé que le périmètre de contrôle de l'IGF ne concerne pas les ministres, précisant que « les seules institutions qui peuvent épingler un ministre, ce sont l'OFNAC, l'IGE et la Cour des comptes ».



M. Niang a reconnu l'existence d'un seul rapport concernant le PRODAC : celui de la Cour des comptes. « La Cour des comptes a audité le PRODAC et c'est la plus haute institution de ce pays en ce qui concerne les audits. Elle n'a vu ni un détournement de 29 milliards de FCFA ni un rapport qui m'épingle ».



Plainte annoncée et constitution de partie civile

L'ancien ministre a révélé que les éléments concernant Pape Malick Ndour, ancien coordonnateur du PRODAC actuellement sous liberté conditionnelle pour des soupçons de virement suspect de 2,7 milliards FCFA, proviennent du pré-rapport de la Cour des comptes.



M. Niang, actuellement hors du pays, a annoncé qu'il allait se constituer partie civile dans cette affaire et va porter plainte contre le cabinet d'experts ayant produit le document. Pour se faire, il a indiqué être en contact avec les avocats de l'ancien coordonnateur du programme agricole.



Cette confrontation s'inscrit dans la continuité d'un contentieux ancien entre les deux hommes. Ousmane Sonko avait accusé Mame Mbaye Niang de détournement de 29 milliards FCFA dans le PRODAC, ce qui avait valu au leader du Pastef une condamnation à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions FCFA d'amende pour diffamation, affectant son éligibilité à la présidentielle de 2024.